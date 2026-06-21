サッカー日本代表ＦＷ上田綺世の妻でモデルの由布菜月が２１日、自身のインスタグラムを更新。「初めての父の日いつもありがとう！そしておめでとうー！！」とつづり、生まれたばかりの愛娘が父のアクリルスタンドを握りしめる写真を投稿した。上田は、出場しているＷ杯北中米大会のチュニジア戦で自身の大会初ゴールを含む２得点。日本のエースストライカーの力を示し、４−０の快勝に導いた。由布は４月に生まれたばかり