落語家桂春蝶（51）が21日、大阪市の扇町ミュージアムキューブで独演会「落語で伝えたい想い第12作『それゆけ、タイガース！』」の大阪公演千秋楽に出演した。2013年から続け、ライフワークとなっている「落語で伝えたい想い」の第12弾。「命の落語」をテーマに、その時々で伝えたいこと、未来に残していきたいことを創作落語に込めてきた。「パラオの星」をパラオで、「約束の海エルトゥールル号物語」をトルコで上演すること