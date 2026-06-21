「配当金が欲しいけれど、どの株を買えばいいかわからない」と悩んでいませんか。実は、初心者が陥りがちな「高利回りのリスク」を回避し、数百円から賢く始める方法があるのです。チャンネル登録者数66万人の大人気節約・投資系YouTuberの節約オタクふゆこさんが、著書『お金はこれで増やせます失敗したくない人のための投資の教科書』の中で投資の落とし穴を回避するメソッドを大公開！今回は本書から一部抜粋し、高配当株投資