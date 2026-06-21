ひとり親家庭を対象としたフードバンク事業『グッドごはん』を運営する認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン（東京都大田区）は、このほど「ひとり親家庭の収入・暮らしの状況」に関する調査を実施、その結果を発表しました。それによると、約2人に1人が世帯年収「200万円未満」であることがわかりました。【調査結果】物価上昇の影響により普段の生活でよくとっている行動調査は、首都圏、近畿圏、九州圏に居住し、同事業を利用