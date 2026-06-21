説明しようと思うほど言葉が増えてしまい、気づけば本題からズレてしまう。あとから「結局何が言いたかったんだろう」と落ち込んでしまうことがあります。そんな伝え方の悩みに寄り添った、B.B軍曹さんが投稿した作品『自分の思いを上手に伝える話し方』が、多くの共感を集めています。【漫画】『自分の思いを上手に伝える話し方』（全編を読む）それは、作者が友人と旅行の話をしていた時のことです。本来はホテルについて聞かれ