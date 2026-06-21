サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2戦の日本対チュニジアの試合が、中国で驚異的な視聴率をたたき出したようだ。21日に行われた試合は、日本では午後1時、中国では正午のキックオフとなった。中国のSNS・微博（ウェイボー）でフォロワー1115万人を誇る著名なサッカーアカウント「英国足球那点事」によると、日本戦を生中継した中国国営の中央テレビのスポーツチャネル（CCTV5）の視聴率（収視率）は前半に3．0