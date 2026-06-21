タレントの辻希美さんは6月21日、自身のInstagramを更新。39歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】辻希美、39歳のバースデーショット！「6月17日に39歳になりました」辻さんは「時差投稿になりますが 先日6月17日に39歳になりました」とつづり、6枚の写真を投稿。17日に39歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族や友人に囲まれて誕生日を祝う集合ショットや辻さんの写真が飾られた巨大なバースデーケーキ、俳優でタレント