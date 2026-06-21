21日午後、母親の首を絞めるなど殺害しようとしたとして男子高校生が現行犯逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは新潟市中央区に住む17歳の男子高校生です。 新潟中央署によりますと、男子高校生は21日午後3時頃、中央区の建物内で母親（50代）の首を両手で絞めたほか、顔を複数回 拳で殴り殺害しようとした疑いがもたれています。同居している親族が警察に通報し、駆けつけた警察官が午後4時前に現行犯逮捕しま