「父の日」のきょう(6月21日)、出産や育児への理解を深めてもらおうと、これからパパになる人を応援するイベントが開かれました。 熊本市の福田病院で開かれた「プレパパスクール」には、初めてパパやママになる夫婦10組が参加しました。 パパたちはリュックと専用の服を身に付け、臨月のお腹と同じ重さを体験。 階段の上り下りなどにチャレンジしました。 参加した夫「思ったよりも負荷がすごいと思ったので、より一層