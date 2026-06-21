◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)日本代表MF/FW佐野海舟選手が2試合連続フル出場で勝利に貢献。試合後には4点目につながったクロスの場面に言及しました。3点リードの後半38分、中盤から相手ペナルティーエリア内まで飛び出すとクロスで折り返し、MF/FW上田綺世選手のヘディングゴールをアシスト。日本の勝利を決定付ける4点目を演出しました