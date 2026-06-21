岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯」（優勝賞金5590万円）は21日に決勝戦が行われ、古性優作（35＝大阪・100期）が逃げた寺崎浩平の番手で差し切り優勝した。2023年の競輪祭（小倉）以来、約2年半ぶりにG1決勝に臨んだ簗田一輝（30＝静岡・107期）は2着だった。目を潤ませ「凄く悔しい。2着といえども落車を誘発して、最低の2着でした」と振り返った。最終3コーナーで内をすくった古性を追いかけ、直線は古性と寺崎の間