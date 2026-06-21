バスケットボール女子日本代表の強化合宿で練習する宮沢夕貴＝21日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターバスケットボール女子日本代表は21日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで強化合宿を公開し、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるバセドー病と診断されたことを公表した宮沢夕貴（富士通）は「一番は同じ病気で闘ってる人が少しでも前向きになれたらっていう気持ちで公表した」と経緯を話した