【モンテレイ（メキシコ）＝木口慎太郎、林信登】強さが本物であることを世界に見せつけた。サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ２戦目でチュニジアに４―０で完勝。決勝トーナメント進出に大きく近づき、国内外のファンが一体となった盛り上がりは１戦ごとに加熱している。チュニジア戦で今大会２試合連続となるゴールを決めた鎌田大地選手（２９）。活躍の