第５４回一條記念みちのく大賞典は６月２１日、水沢競馬場で古馬の強豪１０頭が２０００メートルを争った。３番人気のリケアカプチーノ（セン４歳、水沢・菅原勲厩舎）が直線で抜け出し、ライアンに２馬身半差をつけて優勝。昨年に続く連覇を果たした。勝ちタイム２分４秒２は、２０１９年６月にハドソンホーネットが記録した２分４秒７を０秒５上回るコースレコード。鞍上は金沢競馬所属の吉原寛人騎手。１番人気の重賞１４勝馬