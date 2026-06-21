２試合続けて勝利を呼び込んだ。広島・小園海斗内野手（２６）が２１日のヤクルト戦（神宮）で決勝の２点適時二塁打を放ち、チームを２―１の勝利に導いた。０―０で迎えた５回二死一、二塁。ヤクルト先発・高橋の直球を逆らわずに左翼線へ運び、走者２人を迎え入れた。これが決勝点となった。小園は「打ったのはストレート。コンパクトに打ち返すことができました。岡本が頑張っているので、先制することができて良かったで