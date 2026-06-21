LEX、LANA NHK Eテレでは、202年8月下旬に、特集番組「居場所を探す君へ 〜LEX LANA 10代の魂と響きあう歌〜」（仮）の放送を予定。若者の孤立感が高まるとされる新学期の始まりを前に、番組では、10代の声に耳を傾け、今の社会を生きる若者たちが置かれている実情と、その内側にある“リアル”な感情を見つめていく。向き合うのは、独自のスタイルと音楽性で若者からカリスマ的な支持を集めるLEXと、弱冠22歳なが