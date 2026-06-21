秋田朝日放送 鹿角市八幡平の山林に山菜採りに出かけたまま行方不明になっていた大館市の８２歳の男性が、21日午前、仙北市田沢湖玉川で発見されました。 行方が分からなくなっていたのは大館市の齋藤満さん（８２）です。警察によりますと20日夜、齋藤さんの親族から「齋藤さんの自宅に姿が見えず、車もない」と警察に通報があり、捜索したところ20日午後１０時ごろに、鹿角市八幡平の山林付近で齋藤さんの車が発見され