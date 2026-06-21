タレントの辺見えみり（49）が21日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。かつてのバラエティー番組の豪華賞品について語った。MCの「ハナコ」岡部大から「平成のバラエティーって、規模感と言い…」とスケールが大きかったと振られ、辺見は「凄かったですよ」と打ち明けた。多くの芸能人が出演するクイズ番組があったと言い「あの番組とかでも、賞金300万円とかで。あたし2回獲ってますから」とぶっ