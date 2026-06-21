女優の田中美里（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。髪をベリーショートにしていた時の写真を公開した。田中は「デビュー前の18、19歳くらいのベリーショートの私がこちらです。10代に見えないけど、10代です（笑）懐かしのG-SHOCKも。」とつづり、短い髪に白いTシャツ、パンツ姿の写真を投稿したもの。田中は20日のBAY FM「Cruisin’ before noon」で、「ベリーショートとか凄く好きで、役者の仕事をしていなければ