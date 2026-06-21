28日の函館メインは伝統の古馬ハンデ重賞「第62回函館記念」（芝2000メートル）。G1戦線での飛躍を見据える実力馬が顔をそろえた。中心はマジックサンズ。24年に函館の新馬戦、札幌2歳Sと連勝を飾った。パワーを要する洋芝適性の高さはメンバー随一だ。NHKマイルC2着後は不振にあえいだが、前走エプソムCが復調を感じさせる内容。中団からしぶとく追い上げて4着に食い込んだ。勝ち名乗りを挙げた北の大地で完全復活を期す。7