福島開幕週を飾るのは3歳ハンデ重賞の「第75回ラジオNIKKEI賞」（28日、芝1800メートル）。今年は例年以上に楽しみなメンバーが集まった。主役はローベルクランツ。毎日杯2着から臨んだ前走NHKマイルCは、馬場の外めからジリジリと脚を伸ばして4着。高い素質を改めて披露した。鞍上の指示に従順なタイプで、初の小回りコースも問題なし。調教の動きは相変わらず素軽く、重賞初制覇の絶好チャンスとみた。相手はサウンドムーブ