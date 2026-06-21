「支那そばや」の佐野史華氏がフランス現地時間19日、「シャンパーニュ騎士団（Ordre des Coteaux de Champagne）」より、名誉ある「シュヴァリエ（Chevalier）」に叙任された。【写真】「支那そばや」佐野史華氏が手がけるラーメンなど佐野氏は、佐野実さん（2014年死去）の娘として「支那そばや」の味と理念を受け継ぎながら、2015年に「桃の冷やしらぁ麺」、16年には「花山椒塩らぁ麺」を考案。23年より「桃の冷やしらぁ麺