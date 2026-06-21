岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は21日に決勝戦が行われ、古性優作（35＝大阪・100期）が逃げた寺崎浩平の番手で差し切り優勝。高松宮記念杯は3年ぶり3回目、5月の日本選手権（平塚）に続く、通算10度目のG1制覇となった。追走して直線伸びた簗田一輝が2着、犬伏湧也が3着。郡司浩平は最終4角で落車。寺崎はゴール前で転倒して滑入4着だった。なお6日間の総売り上げは138億874万7200円。昨年比104