横綱大の里（２６）＝二所ノ関＝が２１日、茨城・大洗町で行われた部屋の合宿に参加。公開稽古では三段目力士を相手に相撲を７番取った。左肩の故障で２場所連続休場中で、夏場所は自身初の全休に終わった。この日は持ち味の左おっつけは１番のみで、左上手を取る動きが目立った。時々、左肩を気にするそぶりを見せ、万全ではなさそうだが「動いてきている。徐々に仕上げて精度を上げていきたい」と前向きだった。部屋として