FW上田綺世の妻でモデルの由布菜月さんが21日にインスタグラム(@yufudayo)を更新し、日本時間同日のチュニジア戦で2ゴールと活躍した夫にメッセージを送った。日本時間では父の日に行われた一戦。第一子の長女が誕生したばかりの上田はワールドカップ初ゴールを含む2得点で4-0の快勝に大きく貢献した。そうした一戦後、由布さんは「初めての父の日。いつもありがとう!そしておめでとうー!!」とインスタグラムに綴って上田へ