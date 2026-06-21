[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]初戦劇的ドローの立役者がまたしても結果を出した。日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は前半4分、左サイドを攻め上がったMF中村敬斗のクロスにゴール前で反応。しなやかな足さばきからワンタッチで押し込み、2002年の日韓W杯での稲本潤一以来史上2人目となるW杯での2試合連続ゴールを記録した。初戦のボランチから左シャドーに持ち場を移した一戦。起用が決まった時か