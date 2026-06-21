[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]これまで自国開催以外で3分け3敗と一度も勝ったことのない“鬼門”のW杯グループリーグ第2戦。日本代表は気迫を前面に出して試合に入ってきたチュニジア代表を圧倒し、W杯では史上初となる4得点での4-0完勝を収めた。右ウイングバックで奮闘した10番のMF堂安律(フランクフルト)は「優勝を目指すチームならこういう試合は大会中に一つや二つあってもおかしくないし、優勝する