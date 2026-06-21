[6.20 W杯F組第2節 日本 4-0 チュニジア モンテレイ]5万1243人で埋まったエスタディオ・モンテレイは、まるで日本代表のホームかのような雰囲気に包まれた。青いユニフォームの日本人サポーターだけでなく、緑色のメキシコ代表ユニフォームに身を包んだ地元サポーターも多数詰め掛けた一戦。試合中にたびたび「ハポン(スペイン語で日本)」コールが起き、日本がボールを握ると「オーレ」コールも自然発生するほどだった。森保一