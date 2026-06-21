“不世出”という言葉が誰よりも相応しいスーパースター中のスーパースター、「キング・オブ・ポップ」ことマイケル・ジャクソン。その突然の訃報から、もう約17年もの時が流れた。そんなマイケルの半生を描く伝記映画『Michael／マイケル』が公開されるや、早くも『オッペンハイマー』（2023年）の記録を抜き、「伝記映画興行収入ナンバーワン」の称号を獲得している。 参考