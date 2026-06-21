21日（日）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、2026-27シーズンよりミドルブロッカーの大久保真美（24）とアウトサイドヒッターの矢野ゆきの（26）が、新加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 鹿児島県出身の大久保は鹿屋体育大学を卒業後、2024年にＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズへ入団。在籍2年目となる2025-26シーズンは、大同