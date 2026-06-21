合宿先で取材に応じるラグビー日本代表FWのリーチ＝21日、宮崎市ラグビー日本代表のFWリーチ（BL東京）が21日、合宿中の宮崎市内で取材に応じ、今年の代表戦に向けて「過去2年は『超速ラグビー』の形を試してきた。あとは勝ちにつなげる意識を高めないといけない」と決意を語った。来年にはワールドカップ（W杯）オーストラリア大会が控える。サッカーの日本代表はW杯北中米3カ国大会で優勝を目標に掲げており、リーチは「すご