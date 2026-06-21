サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本代表は、２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイで行われた１次リーグＦ組第２戦でチュニジアに４−０で大勝した。遠藤（リバプール）の離脱で新主将を任された板倉が今大会初先発。緊張と不安を抱えていたというが、プレーは落ち着いていた。冨安、伊藤と組んだ最終ラインは安定感抜群で、無失点での快勝に貢献。「自分がいいプレーをしようなんて全く考えてい