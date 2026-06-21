立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。KNOCKOUT−REDスーパーライト級タイトルマッチ3分3Rは王者のデンサヤーム・ウィラサクレック（24＝タイ）は久井大夢（20＝TEAMTAIMU）。試合はKNOCKOUT運営が久井側と協議を行った結果、規定では2キロ以上の体重超過は失格だが、久井側の強い要望で双方合意の上、第1ラウンド、デンサヤームは減点2