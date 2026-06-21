「文具と推し活の店」としてリニューアルした「文具倶楽部ＣＬｉＰ釻ｓ」の山本真弓さん＝１８日、川崎市中原区川崎市中原区北谷町の老舗文房具店「文具倶楽部（くらぶ）ＣＬｉＰ釻ｓ」が、好意を持つ対象を応援する「推し活」向けの商品販売やワークショップに力を入れている。店の雰囲気も明るくなったといい、地元に根付いた文房具店が減少する中、店を営む夫婦は「お客さんと一緒に推し活を楽しめる場になれば」