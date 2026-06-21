チュニジアを4-0撃破サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント（T）進出に大きく前進。突破順位によって決勝Tの開始時間が異なるため、気の早いファンの注目を集めている。日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。