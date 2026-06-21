W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。後半、伊東純也が右サイドでファウルを受けた場面で、相手選手から受けた仕打ちにネット上は騒然となった。注目されたのは後半15分の場面。右サイドから突破を試みた伊東を背後からアリ・アブディが倒してファウルに。伊東はピッチに座り脱げたスパイ