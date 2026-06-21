◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で快勝。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。試合後、ＦＩＦＡがスタッツに関するレポートを公開し、シュート数では上田がトップとなる５本を記録した。