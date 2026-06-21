ベルギー代表のＦＷジェレミ・ドク（マンチェスターＣ）が第１子誕生に立ち会うため、チームを一時離脱する可能性が出てきた。ロイター通信などが２１日までに報じた。ベルギーは２２日に第２戦でイランと対戦する。２４歳のドクは背番号１１を背負い、初戦のエジプト戦（１△１）にも先発出場した。ただ英国にいる妻シーリーンさんが７月第２週に出産予定で、決勝トーナメント（Ｔ）に進出し、準々決勝まで進むと出産予定日と