今秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕、横浜（神奈川）の織田翔希投手（３年）が２１日、同校グラウンドで行われた創価（西東京）との練習試合に先発。最速１５１キロの直球にカーブ、フォーク、チェンジアップを交えて６回を完全投球、６奪三振と圧倒し「内容としては良かった」と冷静に振り返った。現在、県内３２連勝中かつ５季連続Ｖ。５月の春季関東大会では２２年ぶりの頂点に立った。夏の神奈川大会は勢いに乗った