◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）チュニジアは日本に０―４で敗れ、１試合を残して１次リーグ敗退が決まった。フランス紙レキップはチュニジアを率いたフランス出身のルナール監督について「跳ね、吠え、わめき、彼には欠かせない白いシャツを汗でびしゃびしゃにぬらした。しかし無駄だった」と容赦なかった。ルナール監督はチュニジアが初戦スウェーデン戦（１