◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人が逆転負けを喫し、交流戦明け最初のカードは負け越しスタートとなった。中盤までに３点を奪い、勝ちパターンで逃げ切り態勢に入ったが、４番手・大勢がマウンドに上がった３―０の８回。無死一塁から鵜飼の打球は二遊間へ。併殺コースと思われたが、二塁・浦田がグラブではじくプロ初失策で、一、三塁となった。１死後、細川に右前適時打を許すと、２死一、二