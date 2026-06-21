21日、福岡県内で飲酒運転をしたとして男3人が逮捕されました。北九州市では追突事故を起こした男が、酒気帯び運転の疑いで逮捕されています。警察によりますと、21日午前5時20分ごろ、北九州市八幡東区東山の交差点で信号待ちをしていた乗用車に後ろから来た乗用車が追突しました。追突された車を運転していた男性にケガはありませんでした。警察が追突した車を運転していた男の呼気を調べたところ、基準値の6倍を超えるアルコ