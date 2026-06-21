梅雨以降は気温や湿度が高くなり、食中毒が発生しやすくなります。生野菜や刺し身などの生ものを食べるときは注意が必要です。【恐怖】加熱しても菌が死滅しない！？これがカレーでも食中毒になりやすい理由です！そんな中、カレーやシチューなどの煮込み料理についても食中毒が発生しやすいとして農林水産省の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。公式アカウントは「#ウェルシュ菌による#食中毒 が発生しています！