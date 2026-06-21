日本とチュニジア、試合後の一幕に注目サッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップのグループF第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で勝利した。快勝の裏で日本のロッカールームが「これこそが文化」など注目を集めている。日本は前半4分にMF鎌田大地のゴールで先制すると、同31分にFW上田綺世が豪快ミドルでゴールネットを揺らして追加点。後半に入ってもMF伊東純也と上田が再び決めて4-0とし、第2節を勝利で終えた。