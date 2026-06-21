上田の活躍に「チュニジア戦のパフォーマンスは、契約を急ぐべき理由を物語っている」日本代表FW上田綺世は6月20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2節のチュニジア戦に先発出場し、2ゴール1アシストの活躍を見せた。オランダ1部フェイエノールトでエールディビジ得点王に輝き、プレミアリーグのクラブからも関心が高まっている上田に対して、英メディアは「リーズが契約を急ぐべき理由を物語っ