立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。KNOCKOUT−BLACK61キロ契約3分3Rはレオナ・ペタス（34＝THESPIRITGYMTEAMTOPZEROS/LARATOKYO）は成尾拓輝（23＝究道会館）を2R29秒KOで勝利し、初参戦初白星を手にした。1Rこそ成尾が勢いよく攻めるもレオナが巧みにかわした。2Rに入り、右ローから右ストレートでKO勝ち。「KO勝ちしてホッ