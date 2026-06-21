サッカー日本代表FW上田綺世（27）の妻でモデルの由布菜月（28）が21日、自身のインスタグラムを更新。初めての父の日を報告し、夫のW杯初ゴールを祝福した。同日行われたFIFAサッカーW杯1次リーグF組、日本−チュニジア戦で上田は1点リードの前半31分に右足を振り抜き、W杯初ゴール。後半38分にも頭で流し込み、ダメ押しの4点目を奪った。W杯での1試合複数得点は日本人初の快挙。由布は投稿で「初めての父の日」と書き出し