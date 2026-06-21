サッカーのイングランド・プレミアリーグ、クリスタルパレスが２１日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「『チームメート、エディ・エンケティアのために』鎌田大地が日本代表でのゴールパフォーマンスを語る。なんて素晴らしい男だ」と記し、所属する日本代表・鎌田大地のゴール後の写真とともに投稿した。鎌田はＷ杯北中米大会のチュニジア戦で開始４分に２戦連続得点となる先制ゴール。その後、右手を受話器のようにして電