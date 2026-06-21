夏至の２１日朝、東京都中央区の築地本願寺でヨガを楽しむイベントが開かれた。時折雨が降る中、約２１００人がポーズを取って瞑想（めいそう）していた。自然との調和を大切にするヨガの世界では、１年で最も昼の時間が長い夏至は特別な日とされており、国連が「国際ヨガの日」に定めている。この日のイベントは、在日インド大使館が主催した。夫婦で参加した東京都世田谷区の女性（６１）は、「空の下でヨガができるのは新