ボートレース多摩川の「第10回auじぶん銀行賞」の5日目が、21日に行われた。準優勝戦11Rは1号艇の小坂尚哉と4号艇の森悠稀が1マークでやり合う展開を捉えた庄司孝輔（41＝静岡）が、2マークを先取って勝利。前節の浜名湖（6〜10日、優勝戦3着）に続き、2場所連続で優勝戦進出を決めた。「準優は回転も合っていていい調整ができた。出足がいいですね。伸びも悪くないです。伸びでいい人はいますが、ターン回り、出足がいい。